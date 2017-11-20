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    Эпидемия кори в Запорожской области: уже 90 заболевших

    (обновлено: )17
    По состоянию на 20 ноября всего в Запорожье и по области зарегистрировано 93 случая заболеваемости корью, из которых 70 случаев зафиксированы только за ноябрь.
    Вирус кори
    Фото Медконсультант

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. 

    Исследование. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
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    В учебно-воспитательном комплексе "Интеллект" в Кушугуме Запорожской области уже 35 человек госпитализированы с корью, сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

    По состоянию на 20 ноября всего в Запорожье и по области зарегистрировано 93 случая заболеваемости корью, из которых 70 случаев зафиксированы  только за ноябрь.

    Сообщается, что среди заболевших как школьники, так и учителя — все они госпитализированы в областную инфекционную больницу.

    По мнению медиков, инфекцию в учебное заведение занесла учительница младших классов. Школу временно закрыли.

    Ранее Минздрав сообщал о вспышке кори в Прикарпатье и Одесской области.

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