Эпидемия кори в Запорожской области: уже 90 заболевших

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина.

В учебно-воспитательном комплексе "Интеллект" в Кушугуме Запорожской области уже 35 человек госпитализированы с корью, сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

По состоянию на 20 ноября всего в Запорожье и по области зарегистрировано 93 случая заболеваемости корью, из которых 70 случаев зафиксированы только за ноябрь.

Сообщается, что среди заболевших как школьники, так и учителя — все они госпитализированы в областную инфекционную больницу.

По мнению медиков, инфекцию в учебное заведение занесла учительница младших классов. Школу временно закрыли.

Ранее Минздрав сообщал о вспышке кори в Прикарпатье и Одесской области.