Эпидемия кори в Запорожской области: уже 90 заболевших

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина.
По состоянию на 20 ноября всего в Запорожье и по области зарегистрировано 93 случая заболеваемости корью, из которых 70 случаев зафиксированы только за ноябрь.
Сообщается, что среди заболевших как школьники, так и учителя — все они госпитализированы в областную инфекционную больницу.
По мнению медиков, инфекцию в учебное заведение занесла учительница младших классов. Школу временно закрыли.
Ранее Минздрав сообщал о вспышке кори в Прикарпатье и Одесской области.