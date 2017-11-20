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    Общество

    В украинских поездах появятся телевизоры и будут продавать книги

    (обновлено: )21
    В "Укрзализныце" отметили, что будет существенно улучшено качество обслуживания пассажиров. Это касается не только питания, но и иного обслуживания.
    Купе
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Уже в этом году в украинских поездах будут продавать книги, сообщил в интервью "Экономической правде" и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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    По его словам, будет существенно улучшено качество обслуживания пассажиров: "Первое направление связано с питанием. Это уже работает".

    "Второе направление — ланч-боксы, которые мы уже объявили и планируем запустить в течение месяца, — отметил он.

    По словам Кравцова, следующее направление – до конца 2017 года планируется внедрить продажу книг.

    "Еще один вопрос – мультимедийное обеспечение вагонов и поездов. Планируем в течение полугода ввести программу лояльности по всей сети УЗ", – отметил Кравцов.

    Напомним, 12 ноября из Киева в Запорожье в первый рейс отправился поезд из новых украинских вагонов-трансформеров.

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