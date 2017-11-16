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    В Японии ж/д компания извинилась за ушедший на 20 секунд раньше поезд

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    Сообщается, что поезд должен был отправиться от станции в 9:44:40 по местному времени, но уехал в 9:44:20. Машинист, закрывая двери, забыл посмотреть на табло времени.
    Поезд в Японии
    @SamuelSokol

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Японии железнодорожная компания Tsukuba Express принесла извинения за то, что пригородный поезд с одной из станций отправился на 20 секунд раньше расписания. 

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    Как сообщает BBC, поезд должен был отправиться от станции Минами-Нагареяма в 9:44:40 по местному времени, но стартовал в 9:44:20. По словам машиниста поезда, закрывая двери, он забыл посмотреть на табло времени. А это является нарушением инструкции.

    В компании сообщили, что хотя жалоб на нарушение не поступало, решение об пресс-релизе с извинениями было все равно принято. — она извинилась по собственной инициативе.

    Ранее сообщалось, что шесть посетителей выставки роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу.

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