Япония о ситуации с КНДР. Не время диалога ради диалога

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Трансляция ведется на сайте Белого дома.

"Сейчас не время диалога ради диалога. Сейчас время оказать максимальное давление на КНДР", — подчеркнул Абэ.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. В конце августа и в середине сентября Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет, траектория полета которых проходила над территорией Японии. Японские военные приняли решение не сбивать ракеты, так как не было угрозы безопасности страны.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

Тема КНДР станет одной из главных в повестке дня визита Трампа в страны Азии. Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.