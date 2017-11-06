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    В мире

    Япония о ситуации с КНДР. Не время диалога ради диалога

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (735)

    (обновлено: )14301
    По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, не время диалога ради диалога, сейчас время оказать максимальное давление на КНДР.
    Флаг Японии
    REUTERS Toru Hanai

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

    REUTERS Toru Hanai
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    Трансляция ведется на сайте Белого дома.

    "Сейчас не время диалога ради диалога. Сейчас время оказать максимальное давление на КНДР", — подчеркнул Абэ.

    КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. В конце августа и в середине сентября Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет, траектория полета которых проходила над территорией Японии. Японские военные приняли решение не сбивать ракеты, так как не было угрозы безопасности страны.

    Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

    Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

    Тема КНДР станет одной из главных в повестке дня визита Трампа в страны Азии. Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.

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