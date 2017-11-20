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    Выяснилось, за что задержан в Белоруссии директор украинского завода

    (обновлено: )33716
    Как сообщил посол Украины в Белоруссии, была направлена нота с требованием пояснить, за что был задержан гражданин Украины и что ему инкриминируют.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Посольство Украины направило ноту в МИД Белоруссии из-за задержания в Минске руководителя предприятия "Завод утяжелителей" Александра Скибы, сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, передает TUT.BY.

    Журналист Павел Шаройко
    Фото "Радио Свобода"
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    По его словам, он узнал о задержании Скибы в субботу, 18 ноября.

    "Я сразу же связался с коллегами из белорусского МИД. К сожалению, они не обладали какой-либо информацией. Не предоставили информацию и в КГБ", — сказал дипломат.

    "Мы направили ноту с требованием пояснить, за что был задержан гражданин Украины и что ему инкриминируют. Мы также потребовали допустить к задержанному консула и родственников", — добавил посол.

    По информации послаы, директору украинского завода инкриминируют дачу взятки.

    Ранее стало известно, что в Белоруссии спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г. Константиновка Донецкой области).

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