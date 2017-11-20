Выяснилось, за что задержан в Белоруссии директор украинского завода

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Посольство Украины направило ноту в МИД Белоруссии из-за задержания в Минске руководителя предприятия "Завод утяжелителей" Александра Скибы, сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, передает TUT.BY.

По его словам, он узнал о задержании Скибы в субботу, 18 ноября.

"Я сразу же связался с коллегами из белорусского МИД. К сожалению, они не обладали какой-либо информацией. Не предоставили информацию и в КГБ", — сказал дипломат.

"Мы направили ноту с требованием пояснить, за что был задержан гражданин Украины и что ему инкриминируют. Мы также потребовали допустить к задержанному консула и родственников", — добавил посол.

По информации послаы, директору украинского завода инкриминируют дачу взятки.

Ранее стало известно, что в Белоруссии спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г. Константиновка Донецкой области).