Советник посольства Украины объявлен персона нон-грата в Белоруссии

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Советник посольства Украины в Белоруссии объявлен персона нон-грата, заявил в понедельник, 20 ноября Комитет госбезопасности Белоруссии.

Украинский дипломат подозревается в связи с делом украинского журналиста Шаройко, которого в Белоруссии обвиняют в создании агентурной сети.

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В понедельник КГБ объявил, что Шаройко является "кадровым сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины". Он был задержан при попытки создания агентурной сети.