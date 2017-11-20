наверх
20.11.201714:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Советник посольства Украины объявлен персона нон-грата в Белоруссии

    (обновлено: )755117
    Комитет госбезопасности Белоруссии заявил, что украинский дипломат связан с делом украинского журналиста Шаройко.
    На белорусской границе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Советник посольства Украины в Белоруссии объявлен персона нон-грата, заявил в понедельник, 20 ноября Комитет госбезопасности Белоруссии.

    Украинский дипломат подозревается в связи с делом украинского журналиста Шаройко, которого в Белоруссии обвиняют в создании агентурной сети.

    Читайте также: Шпион или заложник? Все подробности ареста украинского журналиста в Белоруссии

    В понедельник КГБ объявил, что Шаройко является "кадровым сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины". Он был задержан при попытки создания агентурной сети.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    На границе с Польшей появилась оскорбительная надпись
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии