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    Общество

    СМИ: спецслужбы Белоруссии задержали еще одного украинца

    (обновлено: )77
    Руководитель предприятия ПАО "Завод утяжелителей" позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Белоруссии.
    Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Белоруссии спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г. Константиновка Донецкой области), говорится в письме на имя посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима от 16 ноября, сообщает LB.ua.

    Павел Шаройко
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    Так, в обращении, подписанном и.о председателя правления этого завода О. Козьменко, утверждается, что директор ПАО "Завод утяжелителей" Скиба Александр Сергеевич (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО "Минский тракторный завод", с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.

    Отмечается, что Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14:20 и прибыл туда в 16:15 того же дня по местному времени. Позже он вышел на связь в 19:20 и сообщил, что собирается возвращаться домой в этот же день.

    Однако в следующий раз на связь Скиба вышел уже утром – он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Белоруссии.

    "Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Белорусии в г. Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении", — говорится в письме.

    При этом представитель КГБ Белоруссии не сообщил обстоятельств и цели задержания.

    Ранее в Белоруссии задержали собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко. Его обвиняют в шпионаже и держат в следственном изоляторе КГБ.

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