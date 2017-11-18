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    Полиция отреагировала на срыв спектакля Райкина в Одессе, открыто дело

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    Как отметили в полиции, после срыва спектакля столкновений допущено не было, конфликт был локализован. Пострадавших и задержанных нет, жалоб и заявлений от граждан также не поступало.
    Ситуация в одесском театре, где сорвали выступление Райкина
    Скриншот видео/Cергей Стерненко/Facebook

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. 

    Появились кадры срыва концерта Райкина в Одессе. Видео
    facebook.com/sternenko
    Появились кадры срыва спектакля Райкина в Одессе
    Полиция квалифицировала срыв спектакля российского актера Константина Райкина в Одессе как хулиганство. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

    "На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Надо отметить, что столкновений допущено не было, конфликт был локализован. Пострадавших и задержанных нет, жалоб и заявлений от граждан также не поступало. Этот факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований и был квалифицирован по части второй статьи 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится досудебное расследование", — цитирует Гордиевскую сайт телеканала "112 Украина".

    Ранее стало известно, что в пятницу радикалы пришли на спектакль Райкина в Одессе и заявили, что хотят получить от актера ответ на вопрос, чей Крым.

    Однако зрители встретили радикалов сопротивлением и аплодировали, чтобы вызвать артиста на сцену.

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