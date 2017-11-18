Полиция отреагировала на срыв спектакля Райкина в Одессе, открыто дело

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.

Полиция квалифицировала срыв спектакля российского актера Константина Райкина в Одессе как хулиганство. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

"На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Надо отметить, что столкновений допущено не было, конфликт был локализован. Пострадавших и задержанных нет, жалоб и заявлений от граждан также не поступало. Этот факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований и был квалифицирован по части второй статьи 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится досудебное расследование", — цитирует Гордиевскую сайт телеканала "112 Украина".

Ранее стало известно, что в пятницу радикалы пришли на спектакль Райкина в Одессе и заявили, что хотят получить от актера ответ на вопрос, чей Крым.

Однако зрители встретили радикалов сопротивлением и аплодировали, чтобы вызвать артиста на сцену.