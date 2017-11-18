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    Происшествия

    Беспорядки в Одессе: ранены шесть полицейских

    19010
    В полиция заявляют, что ситуация на данный момент контролируемая, среди гражданских пострадавших нет. Правоохранители на месте продолжают обеспечивать публичную безопасность.
    Бепорядки в Одессе
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    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Шесть полицейских были травмированы в потасовках в Летнем театре в Одессе, сообщила Национальная полиция Украины.

    Бепорядки в Одессе
    Страна
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    "Во время акции по недопущению строительства на территории Городского сада группа лиц в балаклавах спровоцировала конфликт с полицейскими. Телесные повреждения получили шесть правоохранителей", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.

    В полиция заявляют, что ситуация контролируемая, среди гражданских пострадавших нет. Правоохранители на месте продолжают обеспечивать публичную безопасность.

    Полиция завела уголовное дело о хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

    В субботу местные СМИ сообщали, что несколько сотен участников акции протеста в Одессе против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре начали столкновения с правоохранителями, пострадал начальник полиции, которому разбили голову.

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