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    Общество

    Раненая силовиками ВСУ женщина рассказала подробности трагедии

    (обновлено: )52317
    Пенсионерка, которую ранили бойцы ВСУ, сообщила, в ее квартиру ворвались два человека в военной форме и начали стрелять без объяснения причин.
    Скриншот видео

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Пенсионерка Любовь Стехина, которую обстреляли военные ВСУ в Попасной Луганской области, пришла в себя после операции в больнице имени Мечникова в Днепре.

    Медики сообщают о положительной динамике пациентки. 

    "Она поступила в очень тяжелом состоянии – сознание путалось. Стабилизировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Она получает интенсивную терапию, находится под интенсивным наблюдением. Думаем, что все должно быть хорошо", – сказал заведующий отделением интенсивной терапии политравмы в больнице им. Мечникова Игорь Йовенко, сообщает "5 канал".

    Сама пенсионерка рассказала, что в ее квартиру ворвались два человека в военной форме и начали стрелять.

    "Они стреляли вроде в стену. А пуля, очевидно, попала в дверь и отрикошетила на меня… Военные все доброжелательны. Всегда со всеми здороваются. Очень добрые. Однако, как говорится, в семье не без урода", – заявила женщина.

    Напомним, двое военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части А-3715, при этом захватили с собой два автомата.  Калашникова. Позже они обстреляли пожилую женщину.

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