В ДНР объяснили, почему хотят выхода ВСУ из Широкино

ДОНБАСС, 14 ноя — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная ДНР готова создать новый пункт пропуска на юге Донецкой области и провести разминирование дороги Новоазовск-Мариуполь при условии выхода подразделений Вооруженных сил Украины из Широкино, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обращала внимание на трудности населения юга Донецкой области, связанные с пересечением линии соприкосновения в Новоазовском районе.

"Мы готовы провести разминирование автодороги Новоазовск-Мариуполь. Мы готовы организовать в районе Широкино второй пункт пропуска. Это значительно разгрузит пересечение границы на южном направлении. Но в Широкино находятся подразделения ВСУ. Их агрессивное поведение и попытки эскалации в этом районе не оставляют шансов на реализацию нашего предложения. Как только украинская сторона выведет оттуда войска согласно договоренностям, мы сможем начать заниматься этими вопросами", — сказал Якубов.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.