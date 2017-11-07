В ВСУ поставили первую партию бронеавтомобилей "Козак-2"

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Сотрудники ЧАО "НПО "Практика" (Киев) обеспечили производство и поставку в Вооруженные Силы партии тактических защищенных от мин бронеавтомобилей MRAP-класса (Mine Resistant Ambush Protected) "Козак-2".

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Поставленная в ВСУ 30 октября партия из 10-ти бронеавтомобилей "Козак-2" была изготовлена по заказу Министерства обороны, сообщает пресс-служба "Лиги оборонных предприятий Украины".

"Это первая машина такого класса, принятая на вооружение ВСУ, и заказанная Министерством обороны Украины за всю историю независимости нашего государства", — отмечается в опубликованном сообщении.

Защищенный от мин бронеавтомобиль "Козак-2" выпускается серийно с июля 2015 года. Также с 2015 года начаты поставки этой машины в подразделения Нацгвардии и Госпогранслужбы. В марте 2017 года "Козак-2" принят на вооружение ВСУ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.