Адвокат водителя Touareg подал апелляцию

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Адвокат водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова Сергей Перепелица обжалует определение Киевского райсуда об избрании меры пресечения.

Апелляционную жалобу адвокат Дронова Сергей Перепелица подал в пятницу, сообщает "МедиаПорт".

"Считаю, что определение следственного судьи Киевского районного суда г. Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным", — говорится в апелляционной жалобе.

По мнению Перепелицы, решение следственного судьи нарушает права и свободы человека, гарантированные Конституцией, Уголовным процессуальным кодексом, Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод.

Напомним, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога.

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