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    Общество

    Адвокат водителя Touareg подал апелляцию

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (127)

    (обновлено: )4802
    Адвокат водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова Сергей Перепелица отметил, что решение следственного судьи нарушает права и свободы человека, гарантированные Конституцией.
    Суд по делу второго подозреваемого в ДТП в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Адвокат водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова Сергей Перепелица обжалует определение Киевского райсуда об избрании меры пресечения.

    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео
    ДТП в Харькове: второй подозреваемый называет себя потерпевшим

    Апелляционную жалобу адвокат Дронова Сергей Перепелица подал в пятницу, сообщает "МедиаПорт". 

    "Считаю, что определение следственного судьи Киевского районного суда г. Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным", — говорится в апелляционной жалобе. 

    По мнению Перепелицы, решение следственного судьи нарушает права и свободы человека, гарантированные Конституцией, Уголовным процессуальным кодексом, Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод. 

    Напомним, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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