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    Общество

    В Украине почти вдвое возросло число инвалидов

    (обновлено: )10710
    В Украине наблюдается устойчивая тенденция роста доли людей с особыми потребностями в общей структуре населения, сообщил президент Национальной академии государственного управления при президенте Украины Василий Куйбида.
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    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. За последние 26 лет численность людей с особыми потребностями в Украине увеличилось почти вдвое. Об этом во время конференции сообщил  президент Национальной академии государственного управления при президенте Украины Василий Куйбида, передает УНН.

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    "Как показывает анализ ситуации, имеем в Украине устойчивую тенденцию роста доли людей с особыми потребностями в общей структуре населения. За 26 лет их численность почти удвоилась и составляет более 2,5 миллиона человек, в том числе 156 тысяч детей", — отметил он.

    По словам Куйбиды, такая статистика не исключает Донбасс, а также Крым и Севастополь.

    Также он добавил, что это более 6% всего населения страны.

    Ранее Верховная Рада увеличила штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раз. Позже документ был подписан президентом Петро Порошенко. Закон вступил в силу через три месяца после опубликования.

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