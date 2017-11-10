В Украине почти вдвое возросло число инвалидов

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. За последние 26 лет численность людей с особыми потребностями в Украине увеличилось почти вдвое. Об этом во время конференции сообщил президент Национальной академии государственного управления при президенте Украины Василий Куйбида, передает УНН.

"Как показывает анализ ситуации, имеем в Украине устойчивую тенденцию роста доли людей с особыми потребностями в общей структуре населения. За 26 лет их численность почти удвоилась и составляет более 2,5 миллиона человек, в том числе 156 тысяч детей", — отметил он.

По словам Куйбиды, такая статистика не исключает Донбасс, а также Крым и Севастополь.

Также он добавил, что это более 6% всего населения страны.

Ранее Верховная Рада увеличила штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раз. Позже документ был подписан президентом Петро Порошенко. Закон вступил в силу через три месяца после опубликования.