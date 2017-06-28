Водитель, насмерть сбивший спортсменку-инвалида в Херсоне, пытался сбежать

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Член национальной сборной Украины по паратриатлону среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата Елена Савченко погибла в результате ДТП, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов.

Национальный комитет спорта инвалидов Член национальной сборной Украины по паратриатлону Елена Савченко

"26 июня на Бериславской трассе в Херсонской области водитель КАМАЗ сбил ее вместе с коллегой-велосипедистом, когда они ехали на тренировку за город. Водитель КАМАЗ пытался скрыться с места ДТП. Другие автомобилисты помогли заблокировать его на трассе, он вышел из салона машины и пытался убежать. Водителя задержал полицейский", — говорится в сообщении.

0552.ua Водитель, сбивший велосипедистов близ Херсона

Второго велосипедиста госпитализировали.

Накануне сообщалось о смертельном ДТП во Львове, в результате которого погибли водитель и пассажир грузового авто.