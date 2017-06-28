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    Происшествия

    Водитель, насмерть сбивший спортсменку-инвалида в Херсоне, пытался сбежать

    (обновлено: )52
    Водитель грузовика, совершивший смертельный наезд на велосипедистов, пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали другие автомобилисты.
    ДТП, в котором погибла член национальной сборной Украины по паратриатлону Елена Савченко
    0552.ua

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Член национальной сборной Украины по паратриатлону среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата Елена Савченко погибла в результате ДТП, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов. 

    Национальный комитет спорта инвалидов
    Член национальной сборной Украины по паратриатлону Елена Савченко

    "26 июня на Бериславской трассе в Херсонской области водитель КАМАЗ сбил ее вместе с коллегой-велосипедистом, когда они ехали на тренировку за город. Водитель КАМАЗ пытался скрыться с места ДТП. Другие автомобилисты помогли заблокировать его на трассе, он вышел из салона машины и пытался убежать. Водителя задержал полицейский", — говорится в сообщении.

    0552.ua
    Водитель, сбивший велосипедистов близ Херсона

    Второго велосипедиста госпитализировали. 

    Накануне сообщалось о смертельном ДТП во Львове, в результате которого погибли водитель и пассажир грузового авто. 

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