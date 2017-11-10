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    Общество

    Синоптики сообщили о потеплении и дождях в пятницу

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    Синоптики обещают в эту пятницу на всей территории Украины дожди. Между тем, по данным Гидрометцентра, днем потеплеет, воздух местами прогреется до 10 градусов тепла.
    Осень
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Украине в пятницу, 10 ноября, ожидается потепление и осадки, сообщает Украинские гидрометцентр.

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    По данным синоптиков, в большинстве областей пройдут небольшие дожди.

    На Западе днем ожидается 7-12 градусов тепла, осадки.

    В северных областях возможен небольшой дождь, температура днем ​​4-10 градусов тепла.

    На востоке также пройдут дожди, воздух прогреется днем до ​​5-10 градусов тепла.

    В центре синоптики также обещают осадки и осадки и температуру днем ​​7-11 градусов тепла.

    На юге — незначительные дожди. Температура воздуха днем ​​8-13 градусов выше нуля.

    Напомним, в последние дни в Украине значительно похолодало.

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