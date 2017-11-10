Синоптики сообщили о потеплении и дождях в пятницу

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Украине в пятницу, 10 ноября, ожидается потепление и осадки, сообщает Украинские гидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве областей пройдут небольшие дожди.

На Западе днем ожидается 7-12 градусов тепла, осадки.

В северных областях возможен небольшой дождь, температура днем ​​4-10 градусов тепла.

На востоке также пройдут дожди, воздух прогреется днем до ​​5-10 градусов тепла.

В центре синоптики также обещают осадки и осадки и температуру днем ​​7-11 градусов тепла.

На юге — незначительные дожди. Температура воздуха днем ​​8-13 градусов выше нуля.

Напомним, в последние дни в Украине значительно похолодало.