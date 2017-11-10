Полиция назвала шокирующее число детей, обратившихся за помощью из-за насилия

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. С начала года в полицию с сообщениями о случаях насилия обратилось 1100 детей, от физического насилия из которых пострадали 68, из них 40 — до 14 лет, рассказала начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По ее словам, полицией было составлено 1390 административных протоколов за совершения насилия в семье (ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

За невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания ребенка составлено 25 486 протоколов (ст.184 Куоап). Непосредственно от физического насилия в этом году пострадало 68 детей, из них 40 – до 14 лет. В 15 случаях дети погибли.

Как сообщила Лариса Зуб, в каждой третьей семье, откуда поступает сообщение о насилии, проживают дети. После подобных сообщений эти семьи становятся на учет и постоянно находятся на контроле полиции.

По ее словам, когда правоохранители выявляют семьи, где родители ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, их привлекают к ответственности, однако речь идет о небольших штрафах. К примеру, за то, что бросили детей на несколько дней зимой голодными в доме с открытыми окнами, — могут получить мизерный штраф. Поэтому родители снова повторяют свои издевательства, пока социальные службы не будут вынуждены изъять ребенка из такой семьи.

Как сообщалось ранее, в Украине почти 3 млн детей живут в неполных семьях, из них алименты не выплачиваются почти на 600 тысяч.