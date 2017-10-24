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    В ужгородской школе распылили газовый баллончик, 11 детей в больнице

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    Во вторник около 11.00 было выявлено распространение неизвестного газообразного вещества на первом этаже здания школы, запах которого быстро распространялся на верхние этажи.
    В ужгородской школе распылили газовый баллончик
    0312.ua

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Одиннадцать детей школы в Ужгороде на западе Украины госпитализированы из-за распыления в здании предположительно газового баллончика, проводятся следственные действия, сообщает горсовет Ужгорода.

    В сообщении говорится, что во вторник около 11.00 было выявлено распространение неизвестного газообразного вещества на первом этаже здания школы, запах которого быстро распространялся на верхние этажи. В связи с этим немедленно были эвакуированы дети и работники, а также уведомлены соответствующие службы — полиция, спасатели, медики, газовая служба.

    0312.ua
    В ужгородской школе распылили газовый баллончик

    "Детей, которые жаловались на ухудшение самочувствия, скорая помощь увезла в городскую детскую больницу. Сейчас в больнице 11 детей, которые жалуются на першение в горле, головокружение, тошноту, потемнение в глазах. У трех школьников симптомы выражены сильнее, чем у других, они находятся в палате интенсивной терапии, остальные — в обычных палатах. Жизни детей ничего не угрожает, утверждают медики", — сообщили в горсовете.

    Учебный процесс в школе приостановлен, проводятся следственные действия. "Предварительно есть предположение, что кто-то распылил содержимое газового баллончика", — говорится в сообщении.

    Ранее в селе Скрипче Хмельницкой области было зафиксировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся местной школы.

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