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    Общество

    В Донбассе от воды отключат Первомайск, Брянку и Кировск

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    "Луганское энергетическое объединение" просит ГП "Укрэнерго" дать разрешение на отключение насосной станции, которая поставляет воду на неконтролируемые территории в Донбассе.
    Канализационный люк. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Предприятие "Луганское энергетическое объединение" намерено отключить Западную фильтровальную станцию, которая поставляет воду в несколько городов, которые неподконтрольны Украине.

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    Ранее "Луганское энергетическое объединение" уже отключило Петровскую насосную станцию, которая поставляет воду в Луганск и соседние с ним населенные пункты.

    Директор предприятия Владимир Грицай заявил, что Западная фильтровальная станция снабжает водой Первомайск, Брянка, Кировск и другие.

    "На отключение данного объекта требуется разрешение ГП "Укрэнерго". Мы в течение года обращаемся в данную инстанцию и разрешения мы не получаем. Сегодня по данному объекту долг 157 млн. Я напоминаю, что 90% воды поступает на неподконтрольную Украины территорию", – заявил Грицай в эфире "Громадського радио".

    После первых отключений в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что текущих долгов за водоснабжение на данный момент нет.
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