В Донбассе от воды отключат Первомайск, Брянку и Кировск

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Предприятие "Луганское энергетическое объединение" намерено отключить Западную фильтровальную станцию, которая поставляет воду в несколько городов, которые неподконтрольны Украине.

Ранее "Луганское энергетическое объединение" уже отключило Петровскую насосную станцию, которая поставляет воду в Луганск и соседние с ним населенные пункты.

Директор предприятия Владимир Грицай заявил, что Западная фильтровальная станция снабжает водой Первомайск, Брянка, Кировск и другие.

"На отключение данного объекта требуется разрешение ГП "Укрэнерго". Мы в течение года обращаемся в данную инстанцию и разрешения мы не получаем. Сегодня по данному объекту долг 157 млн. Я напоминаю, что 90% воды поступает на неподконтрольную Украины территорию", – заявил Грицай в эфире "Громадського радио".