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    Керчь осталась без воды

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    В связи с ремонтными работами на водоводе на 7-ом км Феодосийского шоссе, с четверга (21 сентября) с 08.00 до пятницы (22 сентября) до 15.00, вода в город подаваться не будет. Работы будут производиться круглосуточно.
    Кухонный кран
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Подача воды в Керчь прекращена в связи с ремонтными работами на водоводе, сообщает республиканское предприятие "Вода Крыма".

    "В связи с ремонтными работами на водоводе на 7-ом км. Феодосийского шоссе, с четверга (21 сентября) с 08.00 до пятницы (22 сентября) до 15.00, вода в город подаваться не будет. Работы будут производиться круглосуточно", — говорится в сообщении.

    Для пополнения запасов воды населения по городу пустят водовозки. Завершение ремонтных работ возможно раньше обозначенных сроков.

    Керчь расположена на восточном Крыму, на берегу Керченского пролива. Население — около 150 тысяч человек.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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