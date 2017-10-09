Хмельницкий остался без воды

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В результате аварии прекращено водоснабжение Хмельницкого, сообщает в понедельник пресс-служба горсовета.

"В связи с аварией на Чернеливском водопроводе 9 октября прекращено водоснабжение города Хмельницкого. Аварийно-ремонтные работы по восстановлению водоснабжения города ведутся в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

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Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено утром 10 октября.

В сентябре из-за ремонтных работ водоснабжение отсутствовало в Керчи. Для пополнения запасов воды населения по городу пустили водовозки.