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    Общество

    В Полтавской области нашли восьминогого козленка

    (обновлено: )150
    Согласно данным, мужчина нашел козленка во время открытия охоты. Козы рядом не было и животное забрали домой. Сейчас необычный козленок живет в сарае.
    Восьминогий козленок
    Фото со страницы Владимира Марковского

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Полтавской области местный охотник нашел восьминогого козленка. Мамы-козы рядом не было, мужчине стало жаль животное, и охотник взял козленка к себе. Об этом сообщил друг охотника в соцсетях.

    "Друг-охотник прислал фотографию восьминого козленка. Говорит, нашел его во время открытия охоты, в прошлую субботу, возле Псла недалеко от Запселья. Мамы-козы рядом не было, может, бросила, а может браконьеры подстрелили. Пока козленка забрал к себе, жалко, говорит. Живет у него в сарайчике (благо, у друга собственный дом в Кохновке)", — написал в facebook Vladimir Markovski.

    Напомним, депутаты хотят заставить регистрировать домашних животных и платить за них.

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