В Полтавской области нашли восьминогого козленка

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Полтавской области местный охотник нашел восьминогого козленка. Мамы-козы рядом не было, мужчине стало жаль животное, и охотник взял козленка к себе. Об этом сообщил друг охотника в соцсетях.

"Друг-охотник прислал фотографию восьминого козленка. Говорит, нашел его во время открытия охоты, в прошлую субботу, возле Псла недалеко от Запселья. Мамы-козы рядом не было, может, бросила, а может браконьеры подстрелили. Пока козленка забрал к себе, жалко, говорит. Живет у него в сарайчике (благо, у друга собственный дом в Кохновке)", — написал в facebook Vladimir Markovski.

Напомним, депутаты хотят заставить регистрировать домашних животных и платить за них.