Как в маршрутке. Сеть позабавило фото рабочего места нардепа в Раде

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Общественное движение "Честно" опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях фотографию рабочего места народного депутата фракции "Батькивщина" Александры Кужель.

Фотография вызвала широкий резонанс среди пользователей.

​Дело в том, что на снимке видно, что на столе у Кужель лежит пачка сигарет "Шкільні", которые парламентариям накануне раздали активисты, требующие запретить продавать сигареты на витринах магазинов или киосков и их агрессивную рекламу. Так же у табло для голосования прикреплена икона.

"Такое же место зарабатывания… миллионов. Ничего удивительного, наши депутаты и есть водители маршрутки. Мы не знаем, что будет со страной через 1 минуту", — пишут в Facebook.

Ранее сообщалось, Верховная Рада во вторник отказался уволить министра внутренних дел Арсена Авакова с занимаемой должности. Проект постановления об отставке Авакова поддержал лишь 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.