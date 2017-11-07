Политолог: Саакашвили использовал протестующих под Радой для замеров

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Верховной Раде руководители фракций и групп обсуждают повестку дня на эту пленарную неделю. Ведет заседание председатель парламента Андрей Парубий. Он предлагает такие ключевые вопросы: два избирательных кодекса, вопросы государственного бюджета, а также три законопроекта относительно противодействия торговле людьми.

В среду парламент намерен ратифицировать различные международные соглашения, а еще начать рассмотрение закона о жилищно-коммунальных услугах, который надо завершить в четверг.

Кроме того, в четверг предлагают к рассмотрению правительственный законопроект о приватизации госимущества, а также аграрные законы.

Планы парламентариев на новую пленарную неделю проанализировал политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, цього пленарного тижня вдасться обговорити питання державного бюджету чи ні?

– З одного боку, добре що депутати ставлять такі дуже амбітні цілі і таку високу планку задають. З другого, варто все ж таки враховувати, що у них є проблеми з працездатністю. Це стосується і бюджету. І я думаю, що обговорення на цьому тижні цього документу, дійсно, почнеться. Оскільки це буде не детальне обговорення, не голосування, а хоча б обговорять в загальних рисах все те, що до депутатів має безпосереднє відношення, і те, що їм цікаве.

Я думаю, що до цього документу вони дійдуть.

Наскільки суттєвим предметом торгу можуть бути виборчі питання?

– З виборчими питаннями ситуація складніша. Тому що там є різні підходи і це не є такий закон, до якого депутати зараз вже готові підходити. Є різні точки зору, різні погляди на цю тематику і тут можливо що до детального розгляду цього не дійде.

Зараз парламентська фракція "Самопоміч" вимагає невідкладно зареєструвати і розглянути законопроект про антикорупційний суд. Чим пояснити таку вимогу?

– Оскільки члени цієї фракції були активними учасниками акції протесту, яка зараз зійшла нанівець, під ВРУ і, звичайно, це те, що повністю вкладається в порядок денний цих депутатів. А також оскільки представники «Самопомочі» позиціюють себе як опозиційна фракція, яка постійно намагається просувати ці законопроекти, які тим чи іншим чином можуть дошкуляти нинішній владі, то вони будуть послідовно наполягати на якомога скорішому розгляді тих законопроектів.

Ви сказали, акція зійшла нанівець. У неї нема майбутнього?

– У цієї акції майбутнього нема, це стало зрозуміло вже на другий день, після того як в перший день не вдалося протиснути законопроекті. Власне кажучи, такої мети і не стояло, щоб в один день ВРУ прийняла законопроекти. Це декларувалося, але в реальності — ні.

Це була фактично така фокус-група. Вона своє завдання виконала, підтвердженням цього стало те, що вже через кілька днів Саакашвілі зробив таку акцію, де просили людей вибрати ті питання, які для них є найбільш важливішими, в тому числі були і вибори ВРУ, президента, тощо.

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"Народний фронт" наполягає на невідкладному розгляданні в другому читанні законопроекту щодо відновлення суверенітету над Донбасом. Цей документ буде обговорюватися взагалі відкрито?

– Я думаю, звичайно, обговорення буде, проте тут теж не варто очікувати, що будуть якісь результативні голосування. Тому що дійсно він дуже болісний для більшості депутатів, і казати, що вони готові зараз голосувати за ті чи інші пропозиції, не доводиться.

Стосовно нового законопроекту про приватизацію держмайна, який пропонують розглянути в четвер. Наскільки це питання резонансне зараз для парламентарів?

– Це питання, як і виборче, для парламентарів важливе, тому що інтереси щодо того, що можна приватизувати, у них є. І тут питання в тому, чи вдасться знайти компроміс між різними групами, в тому числі між тими, де є представники великих фінансово-промислових груп, для того щоб прийняти такий варіант, який буде всіх влаштовувати. Тобто тут 50 на 50.

Наскільки однозначною можна назвати реакцію членів комітету на інформацію, яку озвучив під час звітування у ВР голова НАБУ Артем Ситник?

– Те, що у комітету є дуже великі і зауваження і претензії до керівництва НАБУ, це стало зрозуміло після того, як депутати, які до цього комітету входять, ще перед цим звітом почали їх оголошувати. Зокрема, можна згадати блог заступника голови цього комітету Ігоря Попова, в якому він детально по поличках, розклав, які є дуже серйозні запитання до роботи Ситника.

І, власне кажучи, продовження цього відбулося і на самому комітеті. Звичайно, депутатів бентежить те, що НАБУ працює вже третій рік і немає ані посадок топ-корупціонерів, ані великих сум, повернутих в бюджет від ліквідації корупційних схем тощо.

Тобто практичні результати їх роботи дуже невеликі, м'яко кажучи. І звичайно, тут є ще багато таких спірних питань щодо аудитора, щодо створення антикорупційного суду, як саме він буде створюватися тощо. Тому, звичайно, я думаю, що ця тема буде мати продовження. To be continued, як кажуть.

Ранее политический эксперт Светлана Кушнир в эфире радиостанции Голос Столицы заявляла, что протест под Радой не рассчитан на массы.

А политтехнолог Ярослав Макитра отметил, что протестующие требуют диктатуры в Украине.