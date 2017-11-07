У магазина Roshen во Львове сожгли зайчиху

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на вторник, 7 ноября, в центре Львова на площади Галицкой неизвестные сожгли рекламную фигуру зайца у магазина Roshen.

Как сообщили ZAXID.NET в пресс-службе патрульной полиции Львова, около 2:00 к патрульным поступил вызов от прохожего, который сообщил о том, что круг магазина Roshen на площади Галицкой горит одна из фигур зайцев.

Патрульные, прибывшие на место, потушили пожар собственным огнетушителем. В результате пожара сгорела фигура "мамы-зайчихи", частично повреждены две фигуры "детей-зайчат". Еще три фигуры, которые стоят отдельно, не повреждены.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, чтобы выяснить обстоятельства пожара. Правоохранители предполагают, что причиной пожара мог быть поджог, однако лиц, которые могли бы его совершить, пока не нашли.

Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко призвала менять магазины Roshen на детские садики, дома инвалидов, акушерские пункты в селах.