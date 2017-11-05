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    Общество

    Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на Новый год

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    В этом году украинцы будут отдыхать на один день меньше, чем в прошлом году. Всего в праздники гражданам Украины доведется отдохнуть два раза по три дня.
    Рождество в Киеве, Украина
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать два раза по три дня, но при этом на один день меньше, чем в прошлом году, сообщает "Урядовий кур’єр".

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    Так, стало известно, что на Новый год 2018 украинцы будут отдыхать три дня – с 30 декабря (суббота) до 1 января (понедельник) включительно.

    На Рождество выходные выпали аналогично — отдыхать украинцы будут с 6 января (суббота) до 8 января (понедельник) включительно.

    Сокращенных рабочих дней перед Новым годом не предполагается. 

    Как сообщалось ранее, новогодние и рождественские праздники на площадках в центре Киева будут длиться почти месяц — с 19 декабря 2017-го по 14 января 2018 года.

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