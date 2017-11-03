Музей пропаганды СССР пока не откроют. Вятрович озвучил причины

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Запланированное на вторник, 7 ноября, открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве не состоится, сообщил инициатор проекта, председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.

"Открытие не состоится, оно немного откладывается. Я не могу сказать именно на какой срок, но оно не состоится 7 ноября", — сказал Вятрович.

Как отметил Вятрович, одной из причин откладывания события является то, что "процесс оказался значительно длиннее и масштабнее, чем рассчитывала организация".

Пока нет конкретной информации относительно планируемой даты открытия музея.

"Мы в ближайшее время узнаем о дальнейших планах. Но создание музея остается актуальным. Он будет создаваться", — отметил Вятрович.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти, отметив, что оснований для подобных заявлений нет.