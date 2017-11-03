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    Общество

    Музей пропаганды СССР пока не откроют. Вятрович озвучил причины

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    Как отметил Вятрович, одной из причин откладывания события является то, что "процесс оказался значительно длиннее и масштабнее, чем рассчитывала организация".
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Запланированное на вторник, 7 ноября, открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве не состоится, сообщил инициатор проекта, председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Открытие не состоится, оно немного откладывается. Я не могу сказать именно на какой срок, но оно не состоится 7 ноября", — сказал Вятрович.

    Как отметил Вятрович, одной из причин откладывания события является то, что "процесс оказался значительно длиннее и масштабнее, чем рассчитывала организация".

    Пока нет конкретной информации относительно планируемой даты открытия музея.

    "Мы в ближайшее время узнаем о дальнейших планах. Но создание музея остается актуальным. Он будет создаваться", — отметил Вятрович.

    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти, отметив, что оснований для подобных заявлений нет.

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