"Для контроля". На суд сына главы МВД пришла группа людей в камуфляже

Скриншот видео/Илья Кива

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Бывший советник министра внутренних дел Илья Кива пришел в сопровождении более чем десяти мужчин в камуфляжной форме в Соломенский суд, где будут избирать меру пресечения сыну главы МВД Александру Авакову, подозреваемому в растрате бюджетных средств.

"Мы настаиваем на правовой оценке действий сына министра МВД, чтобы раз и навсегда снять все кривотолки вокруг этой надуманной проблемы. Кто дал нам это право? Это право мы заслужили на войне, защищая Украину своими жизнями. Мы будем здесь и будем добиваться правового рассмотрения этого вопроса от коррумпированной украинской судебной системы. Придет время, мы и ее изменим", — написал он на своей странице в Facebook.

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Кива добавил, что они не титушки. По его словам, они пришли "для контроля действий суда".

Опубликовано Іллей Кивой 1 ноября 2017 г.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.