В Украине обещают бурю и метель на выходных

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. На выходных Украину ждут сложные погодные условия. В субботу, 28 октября, в Украину придет влажная и теплая воздушная масса с запада Европы. Временами ожидается дождь: в Карпатах — с мокрым снегом, ​​в восточных, центральных областях и в Приазовье — местами сильный дождь. Ночью и утром на левобережье местами туман.

В Карпатах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Температура днем +6…+13.

В Киеве временами небольшой дождь. Температура днем +​​7…+9. В воскресенье и понедельник, 29-30 октября, в Украине ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра до 17-22 м/с.

29 октября в западных областях, ночью 30 октября также в северных, Винницкой и Черкасской областях 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с. Повсеместно ожидаются дожди.

30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель.

В Киеве также ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, ночью 30 октября порывы 25-30 м/с. Дождь с переходом 30 октября в мокрый снег, местами метель. В воскресенье в течение суток +2…+4.

Ранее синоптики пообещали, что скоро в Украине пойдет снег.