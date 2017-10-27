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    Общество

    В Украине обещают бурю и метель на выходных

    (обновлено: )26010
    В Киеве временами небольшой дождь. Температура днем +​​7...+9. В воскресенье и понедельник, 29-30 октября, в Украине ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра до 17-22 м/с.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. На выходных Украину ждут сложные погодные условия. В субботу, 28 октября, в Украину придет влажная и теплая воздушная масса с запада Европы. Временами ожидается дождь: в Карпатах — с мокрым снегом, ​​в восточных, центральных областях и в Приазовье — местами сильный дождь. Ночью и утром на левобережье местами туман.

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    В Карпатах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Температура днем +6…+13.

    В Киеве временами небольшой дождь. Температура днем +​​7…+9. В воскресенье и понедельник, 29-30 октября, в Украине ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра до 17-22 м/с.

    29 октября в западных областях, ночью 30 октября также в северных, Винницкой и Черкасской областях 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с. Повсеместно ожидаются дожди.

    30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель.

    В Киеве также ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, ночью 30 октября порывы 25-30 м/с. Дождь с переходом 30 октября в мокрый снег, местами метель. В воскресенье в течение суток +2…+4.

    Ранее синоптики пообещали, что скоро в Украине пойдет снег.

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