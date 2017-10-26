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    Умер один из самых богатых людей Украины

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    По данным пресс-службы горсовета Запорожья, Виталий Сацкий скончался на 88 году жизни. Его не стало в четверг. Он 26 лет возглавлял "Запорожсталь". Его состояние в 2015 году оценивалось в 128 миллионов долларов.
    Виталий Сацкий. Архивное фото
    Кадр телеканала TV5

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Бывший директор "Запорожстали" Виталий Сацкий скончался в четверг в Запорожье.

    "26 октября 2017 на 88 году ушел из жизни Герой Украины, заслуженный металлург УССР, почетный гражданин Запорожья Сацкий Виталий Антонович", — сообщается на сайте мэрии.

    Сацкий, возглавлявший "Запорожсталь" с 1986 по 2012 годы, числился в списке Forbes как один из самых богатых людей в Украине. В рейтинге за 2015 год он занял 35 место с состоянием в 128 миллионов долларов.

    Виталий Сацкий — автор более 200 научных работ и научно-технических публикаций, 130 изобретений и одной монографии в области металлургии. Его имя носит регата, которая проводится ежегодно в Запорожье с 2000 года.

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    В понедельник, 23 октября, умерла известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева. 

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