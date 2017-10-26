Умер один из самых богатых людей Украины

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Бывший директор "Запорожстали" Виталий Сацкий скончался в четверг в Запорожье.

"26 октября 2017 на 88 году ушел из жизни Герой Украины, заслуженный металлург УССР, почетный гражданин Запорожья Сацкий Виталий Антонович", — сообщается на сайте мэрии.

Сацкий, возглавлявший "Запорожсталь" с 1986 по 2012 годы, числился в списке Forbes как один из самых богатых людей в Украине. В рейтинге за 2015 год он занял 35 место с состоянием в 128 миллионов долларов.

Виталий Сацкий — автор более 200 научных работ и научно-технических публикаций, 130 изобретений и одной монографии в области металлургии. Его имя носит регата, которая проводится ежегодно в Запорожье с 2000 года.

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В понедельник, 23 октября, умерла известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева.