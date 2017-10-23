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    ГСЧС предупредила о мощных ливнях и паводках на Закарпатье

    (обновлено: )2410
    Сообщается, что утром и днем в понедельник дожди пройдут на большей части территории Закарпатья, которые будут сопровождаться порывами ветра до 15-20 м/с.
    Ливень. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в понедельник пройдут сильные дожди, что приведет к подъему уровня воды в реках, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в Закарпатской области.

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    Сообщается, что утром и днем в понедельник дожди пройдут на большей части территории Закарпатья, которые будут сопровождаться порывами ветра до 15-20 м/с.

    В ГСЧС предупреждают, что ухудшение погодных условий приведет к подъему уровня воды в реках на 0,2-1,0 м.

    Ранее синоптики сообщили, что в понедельник в Украине продолжится похолодание.

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