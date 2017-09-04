Синоптики пообещали резкое похолодание в Киеве

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Во вторник в Киеве ожидается похолодание. Синоптики обещают 17-19 градусов тепла, сообщает Украинский гидреметцентр в Facebook.

По данным синоптиков, ночью в столице местами пройдет кратковременный дождь с грозой, температура составит 10-12 градусов.

Сообщается, что во вторник в Украине будет переменная облачность. В западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 8-13 градусов, днем 14-19 градусов тепла. На остальной территории без осадков, температура ночью 11-16 градусов, днем 22-27 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Во Львове завтра ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 8-10 градусов, днем 13-15 градусов.

В Одессе вторник будет сухим и солнечным. Температура ночью 13-15 градусов, днем 22-24 градусов тепла.

В Днепре 5 сентября без осадков. Температура ночью 13-15 градусов, днем 23-25 градусов тепла.

В Харькове завтра также без осадков. Ночью температура 14-16 градусов, днем 24-26 градусов тепла.

Напомним, в последние дни в Украине держалась теплая погода.