На западе Украины в понедельник резко похолодает

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 сентября, в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

На востоке без осадков, температура днем до 33 градуса. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до 31 градуса.

На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области — до 21 градуса.

В северных областях без осадков. Температура до 21 градуса. В центре облачно с прояснениями, температура днем до 29 градусов.

Согласно народному прогнозу, 13 сентября — Положение пояса Пресвятой Богородицы. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".

Ранее сообщалось, что синоптики ожидали в понедельник, 11 сентября, в Киеве солнечную погоду, температура днем в столице составит 26-28 градусов тепла.