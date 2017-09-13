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13.09.201709:50
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    Общество

    На западе Украины в понедельник резко похолодает

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    На востоке без осадков, температура днем до 33 градуса. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до 31 градуса. На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до 21 градуса.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 сентября, в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

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    На востоке без осадков, температура днем до 33 градуса. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до 31 градуса.

    На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области — до 21 градуса.

    В северных областях без осадков. Температура до 21 градуса. В центре облачно с прояснениями, температура днем до 29 градусов.

    Согласно народному прогнозу, 13 сентября — Положение пояса Пресвятой Богородицы. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".

    Ранее сообщалось, что синоптики ожидали в понедельник, 11 сентября, в Киеве солнечную погоду, температура днем в столице составит 26-28 градусов тепла.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды в Украине на понедельник

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