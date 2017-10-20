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    Общество

    "Пусть не беспокоятся". Поклонская о гражданстве: есть только российское

    (обновлено: )1210
    Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что хочет поставить точку в вопросе ее гражданства "раз и навсегда".
    Наталья Поклонская
    Facebook Натальи Поклонской

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее есть только гражданство России, а  украинского она лишилась еще в 2014 году по указу тогдашнего президента Виктора Януковича.

    Ранее СМИ сообщили, что власти Украины до сих пор не лишили Поклонскую украинского гражданства.

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    "Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым… Поклонская и другие сотрудники прокуратуры Республики Крым приобрели гражданство РФ", — заявила Поклонская журналистам.

    "Иного не имею, так что пусть они не беспокоятся и не переживают", — заключила парламентарий.

    В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела в Украине, которое касается запрета в РФ Меджлиса крымскотатарского народа.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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