"Пусть не беспокоятся". Поклонская о гражданстве: есть только российское

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее есть только гражданство России, а украинского она лишилась еще в 2014 году по указу тогдашнего президента Виктора Януковича.

Ранее СМИ сообщили, что власти Украины до сих пор не лишили Поклонскую украинского гражданства.

"Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым… Поклонская и другие сотрудники прокуратуры Республики Крым приобрели гражданство РФ", — заявила Поклонская журналистам.

"Иного не имею, так что пусть они не беспокоятся и не переживают", — заключила парламентарий.

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела в Украине, которое касается запрета в РФ Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.