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    Политика

    Власти до сих пор не лишили Поклонскую украинского гражданства

    (обновлено: )17601
    В Администрации президента пояснили, что по закону ходатайство о прекращении гражданства должно поступить на рассмотрение комиссии при президенте от Государственной миграционной службы или по линии МИД, однако такой запрос к ним не поступал.
    Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Власти Украины до сих пор не лишили гражданства экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

    Такой вывод следует из ответа Администрации президента (АП) на запрос депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении издания.

    "В частности, АП отвечает на вопрос нардепа о том, лишали ли гражданства Поклонскую. Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства", — пишет издание.

    Украинская правда
    Документ из АП

    В администрации пояснили, что по закону ходатайство о прекращении гражданства должно поступить на рассмотрение комиссии при президенте от Государственной миграционной службы или по линии МИД, однако такой запрос к ним не поступал. В ведомстве добавили, что сами послали в соответствующие ведомства запрос и ждут реакции.

    В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела в Украине, которое касается запрета в РФ Меджлиса крымскотатарского народа.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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