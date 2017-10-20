Власти до сих пор не лишили Поклонскую украинского гражданства

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Власти Украины до сих пор не лишили гражданства экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Такой вывод следует из ответа Администрации президента (АП) на запрос депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении издания.

"В частности, АП отвечает на вопрос нардепа о том, лишали ли гражданства Поклонскую. Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства", — пишет издание.

Украинская правда Документ из АП

В администрации пояснили, что по закону ходатайство о прекращении гражданства должно поступить на рассмотрение комиссии при президенте от Государственной миграционной службы или по линии МИД, однако такой запрос к ним не поступал. В ведомстве добавили, что сами послали в соответствующие ведомства запрос и ждут реакции.

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела в Украине, которое касается запрета в РФ Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.