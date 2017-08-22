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    Политика

    Поклонская стала фигурантом еще одного дела в Украине

    (обновлено: )120
    Дело, в котором фигурирует экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, касается запрета Меджлиса крымскотатарского народа, сообщил глава прокуратуры Автономной республики Крым.
    Наталья Поклонская
    Facebook Натальи Поклонской

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела в Украине, оно касается запрета в РФ организации Меджлис крымскотатарского народа, сообщил во вторник Гюндуз Мамедов — глава прокуратуры Автономной республики Крым (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре).

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    В 2016 году Генпрокуратура возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным.

    "В отношении Поклонской уголовное производство проводится Генпрокуратурой, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не направляем материалы в Генпрокуратуру для объединения материалов дела", — сказал Мамедов на пресс-конференции во вторник.

    Он уточнил, что дело, в котором фигурирует Поклонская, касается запрета Меджлиса.

    Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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