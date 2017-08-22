Поклонская стала фигурантом еще одного дела в Украине

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела в Украине, оно касается запрета в РФ организации Меджлис крымскотатарского народа, сообщил во вторник Гюндуз Мамедов — глава прокуратуры Автономной республики Крым (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре).

В 2016 году Генпрокуратура возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным.

"В отношении Поклонской уголовное производство проводится Генпрокуратурой, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не направляем материалы в Генпрокуратуру для объединения материалов дела", — сказал Мамедов на пресс-конференции во вторник.

Он уточнил, что дело, в котором фигурирует Поклонская, касается запрета Меджлиса.

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.