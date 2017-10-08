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    В ночь на понедельник можно увидеть пик "звездопада" Драконид

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    Увидеть в небе над Киевом даже единицы вспышек в час - уже будет большим счастьем. Об этом в эфире "ГС" рассказал ведущий научный сотрудник отдела атмосферной оптики и приборостроения Главной астрономической обсерватории НАН Украины Михаил Сосонкин.
    Метеоритный дождь. Архивное фото
    Виктор Чухрай / facebook

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье, 8 октября, ночью можно будет наблюдать зрелищный звездопад. Это будет пик активности ежегодного метеорного потока, именуемого Дракониды. Начался он 6 октября и продлится до 10-го, однако именно в ночь с воскресенья на понедельник обещает быть наиболее впечатляющим. 

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    Что представляют собой Дракониды, в эфире радиостанции Голос столицы прояснил ведущий научный сотрудник отдела атмосферной оптики и приборостроения Главной астрономической обсерватории НАН Украины Михаил Сосонкин.

    "Природа этого явления такова, что Земля пересекает рой частиц, которые расположены в орбите кометы Джакобини-Циннера, и эти мелкие частицы будут попадать в атмосферу со скоростью от 15 до 70 км/с, и будут вспыхивать яркими падающими звездами. Цвет этих вспышек зависит от скорости. Если земля уходит от этого потока, то частицы будут вспыхивать желтым, красным цветом. В Киеве увидеть единицы вспышек в час — уже будет большим счастьем", — отметил эксперт.

    Ранее в ночь на 8 августа и в ночь на 13 августа в Украине можно было увидеть два астрономических явления – лунное затмение и метеорный поток Персеиды.

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