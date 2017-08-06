Лунное затмение и звездопад: украинцы увидят два впечатляющих явления

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В ночь на 8 августа и в ночь на 13 августа в Украине можно будет увидеть два астрономических явления – лунное затмение и метеорный поток Персеиды.

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В ночь на вторник, 8 августа, при благоприятной погоде, можно будет наблюдать частичное теневое лунное затмение, пишет "Общественное радио".

Во время этого астрономического явления тень от Земли полностью закроет южную четверть полной Луны, а освещенная часть Луны приобретет красный цвет.

Частичное теневое лунное затмение лучше всего будет видно в 23:29, а весь процесс займет около двух часов. Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума – в 22:23.

В ночь на 13 августа в Украине можно видеть максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам метеорологов, ожидается до 10-20 метеоров в час.

Лучше метеоры будет видно в северо-восточной части неба, высоко над горизонтом, немного южнее созвездия Кассиопея. При столкновении атмосферы Земли с более крупными частицами можно увидеть наиболее яркие метеоры – болиды.

Ранее сообщалось, что эксперимент по симуляции жизни на Луне стартовал в специализированной лаборатории в Пекине: четыре студента-волонтера 200 дней проведут в полной изоляции в рамках подготовки Китая к реализации своей лунной программы.