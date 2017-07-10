В Пекине стартовал эксперимент по симуляции жизни на Луне - СМИ

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости Украина. Эксперимент по симуляции жизни на Луне стартовал в специализированной лаборатории в Пекине: четыре студента-волонтера 200 дней проведут в полной изоляции в рамках подготовки Китая к реализации своей лунной программы, сообщает в понедельник телеканал CGTN.

Лаборатория "Юэгун" ("Лунный дворец") расположена в Китайском государственном техническом университете Бэйхан, она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.

Университет Бэйхан реализует проект по нахождению в условиях, симулирующих пребывание на Луне, продолжительностью в 365 дней. Группа из четырех волонтеров в воскресенье завершила свое 60-дневное пребывание в лаборатории университета. После того, как этап в 200 дней завершится, начнется следующий, который продлится 105 дней.

"Лунный дворец" состоит из модуля для жизни волонтеров площадью в 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения для животных, помещение для переработки отходов.

По мнению исследователей, подобные эксперименты помогают ученым Китая активнее продвигаться в изучении того, что в первую очередь будет необходимо человеку для продолжительных миссий на Луну.