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    В мире

    В Пекине стартовал эксперимент по симуляции жизни на Луне - СМИ

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    Сообщается, что студенты-волонтеры проведут 200 дней проведут в полной изоляции в кабине площадью 160 квадратных метров, это третья в мире лаборатория - биорегенеративная база жизнеобеспечения.
    Суперлуние в Париже
    REUTERS Christian Hartmann

    КИЕВ, 10 июл – РИА Новости Украина. Эксперимент по симуляции жизни на Луне стартовал в специализированной лаборатории в Пекине: четыре студента-волонтера 200 дней проведут в полной изоляции в рамках подготовки Китая к реализации своей лунной программы, сообщает в понедельник телеканал CGTN.

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    Лаборатория "Юэгун" ("Лунный дворец") расположена в Китайском государственном техническом университете Бэйхан, она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.

    Университет Бэйхан реализует проект по нахождению в условиях, симулирующих пребывание на Луне, продолжительностью в 365 дней. Группа из четырех волонтеров в воскресенье завершила свое 60-дневное пребывание в лаборатории университета. После того, как этап в 200 дней завершится, начнется следующий, который продлится 105 дней.

    "Лунный дворец" состоит из модуля для жизни волонтеров площадью в 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения для животных, помещение для переработки отходов.

    По мнению исследователей, подобные эксперименты помогают ученым Китая активнее продвигаться в изучении того, что в первую очередь будет необходимо человеку для продолжительных миссий на Луну.

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