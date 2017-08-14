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    В Украине наблюдали метеоритный дождь Персеиды

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    В ночь на воскресенье на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды. Увеличение света благодаря Суперлуне способствует четкости просмотра метеорного потока.
    Канал LindemannFilmFotoDrohne на Youtube

    Метеорные потоки проливаются ежегодно, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Активность Персеид от года к году непостоянна: активность всплесков слабеет по мере увеличения расстояния между кометой и Землей.

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    "Метеорные потоки Персеиды мелькают в небе ежегодно в августе, когда Земля проходит через осыпи разбитых комет. Пик Персеид в этом году придется на 11-13 августа, что совпадает с Суперлунием, когда Луна светит на 30 процентов ярче, чем в обычное полнолуние. Суперлуна ожидается 10 августа (в ночь на 11 августа). Увеличение света благодаря Суперлуне поспособствует четкости просмотра метеорного потока", — сообщал сайт Gismeteo

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