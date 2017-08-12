Землянин, не проспи зрелище. В ночь на 13-ое "звездный дождь" Персеид

РИА Новости Украина

C вечера субботы до утра воскресенья землян ожидает захватывающее зрелище космического масштаба: при условии безоблачной погоды в разных регионах мира в небе можно будет наблюдать сгорание до 150 метеоров в час благодаря наступающему максимуму самого яркого метеорного потока Персеиды.

"Наиболее активная фаза продлится с 17:00 12 августа до 5:30 13 августа. В это время при идеальных условиях в небе можно будет увидеть падение 2-3 метеоров в минуту", — следует из календаря метеорных дождей Международной метеорной организации (IMO).

Вместе с тем, как уточнил астрофизик Сергей Ламзин, предсказать точное количество видимых метеоров всегда сложно из-за непредсказуемости влияния планет на Персеиды. По его словам, наблюдателей в 2017 году может ждать как особенно красочный, так и ничем не отличающийся по количеству и яркости поток, пишут РИА Новости.

"К сожалению, это на самом деле непредсказуемое явление. Были случаи, когда эксперты предсказывали чрезвычайно обильный метеорный дождь, а на самом деле выглядел он обычно, и бывали ситуации с точностью наоборот. Дело в том, что до сих пор очень трудно учесть влияние других планет на орбиты метеорных частиц", — сказал Ламзин.

"Звездный дождь" из созвездия Персея проливается на Землю в период с 17 июля по 24 августа и достигает своего максимума в ночи с 11 по 13 августа: именно тогда можно полюбоваться самым популярным и ярким звездопадом года во всей красе. Метеорные потоки проливаются ежегодно, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Активность Персеид от года к году непостоянна: активность всплесков слабеет по мере увеличения расстояния между кометой и Землей.

В обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Периодическое сближение кометных следов с Землей сопровождается повышением активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 году. Следующие всплески активности потока ожидается в 2028 году.

Увидеть Персеиды могут не только астрономы, но и самые обычные наблюдатели по всему миру. Метеоры яркие, но наблюдать "звездный дождь" необходимо всего вдали от городских огней, создающих так называемую "паразитную засветку", и тогда есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров.

Для наблюдения метеорного дождя не требуются телескопы и другие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий. Вести наблюдение лучше на природе, например, в поле, на даче или в деревне. Однако облачность и дождь могут помешать даже там. Считается, что метеоритные дожди очень благоприятно влияют на энергетику человека. Во время звездопада также принято загадывать желания.

Для наблюдателя в европейской части в районе полуночи созвездие Персея располагается в северо-восточной части неба. Вечером оно начинает свой путь от восточного горизонта, поднимается к утру очень высоко, так что "падающие звезды" становятся видны по всему небосводу.

Название Персеиды произошло от названия созвездия Персея. Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже около 2 тысяч лет. Первые упоминания о них содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом нашей эры. Также Персеиды часто упоминались в японских и корейских летописях VIII—XI веков. В Европе Персеиды называли "Слезами святого Лаврентия", так как фестиваль святого Лаврентия, который проходит в Италии, приходится на самый активный период метеорного дождя — 10 августа.

Официально считается, что открывателем ежегодного метеорного дождя Персеид является бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле, который сообщил об этом зрелище в августе 1835 года. Впервые количество метеоров, вспыхивающих в течение каждого часа, подсчитали в 1839 году, а максимальное количество метеоров за один час тогда достигало 160.

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет. Персеиды – белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд.

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Летом 1862 года на небе появилась красивая и ранее не известная астрономам комета. Открыли ее 16 июля 1862 года американские ученые Льюис Свифт и Хорэйс Туттль. Комета получила имя – комета 109Р/Свифта-Туттля. Все оставшееся лето 1862 года в Северном полушарии Земли эта комета была видна высоко в небе. А в последнюю неделю августа комета достигла максимального блеска – второй звездной величины, к тому же имела яркий, длинный хвост.

При наблюдении кометы в телескоп можно было рассмотреть светящиеся туманные струйки, расходящиеся от плотного ядра кометы, подобно лепесткам цветка. Не случайно величайший популяризатор астрономии Камилл Фламмарион поместил комету Свифта-Туттля в десятку красивейших комет XIX столетия. Другие называли ее просто – Великая комета 1862 года.

Комета Свифта-Туттля считается большой кометой – ее ядро имеет 26 километров (16 миль) в поперечнике, что есть более чем в два раза больше размера предполагаемого объекта, падение которого привело к гибели динозавров. Именно с ее появления ученые обратили внимание на связь между кометами и метеорными потоками.

В 1867 году известный итальянский астроном Джованни Скиапарелли объявил, что орбита кометы Свифта-Туттля почти совпадает с орбитой Персеид, а сама комета выбросила из себя мельчайшие фрагменты частиц, которые и порождают поток Персеиды, когда наша планета проходит сквозь них. Джованни Скиапарелли был первым, кто понял, что источником Персеид является комета. Сегодня установлено, что большинство метеорных потоков связаны с останками комет.

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Орбитальный период кометы Свифта-Туттля составляет около 133 лет, в настоящее время она движется к внешним границам Солнечной системы. Каждое ее максимальное приближение к нашему светилу вносит на ее орбиту новую порцию кометных крупиц. Соответственно, ближайшие к этому событию годы радуют земных наблюдателей резким увеличением числа "падающих звезд". Последний раз комета Свифта-Туттля проходила мимо Солнца в декабре 1992 года, а вернется к нему снова лишь в июле 2126 года. Поэтому в течение нескольких лет, близких к 1992 году, Персеиды были очень активными. Например, в августе 1993 года наблюдатели центральной Европы фиксировали от 200 до 500 метеоров в час.