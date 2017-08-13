Метеоритный дождь Персеиды. В Украине смогли увидеть космическое чудо

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье на территории Украины можно было наблюдать необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды.

"Метеорные потоки Персеиды мелькают в небе ежегодно в августе, когда Земля проходит через осыпи разбитых комет. Пик Персеид в этом году придется на 11-13 августа, что совпадает с Суперлунием, когда Луна светит на 30 процентов ярче, чем в обычное полнолуние. Суперлуна ожидается 10 августа (в ночь на 11 августа). Увеличение света благодаря Суперлуне поспособствует четкости просмотра метеорного потока", — сообщает Gismeteo.

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Ранее сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство НАСА с 1 августа начало собирать высказывания пользователей соцсетей, чтобы телепортировать лучшее из них на один из зондов миссии "Вояджер", которая в сентябре отпразднует 40 лет работы в космосе.