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    Общество

    Метеоритный дождь Персеиды. В Украине смогли увидеть космическое чудо

    (обновлено: )3410
    Увидеть это астрономическое явление смогли только те жители Украины, у которых наблюдались благоприятные погодные условия, ведь облака скрывали метеоритный дождь.
    Метеоритный дождь
    Игорь Романов, facebook

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье на территории Украины можно было наблюдать необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды.

    "Метеорные потоки Персеиды мелькают в небе ежегодно в августе, когда Земля проходит через осыпи разбитых комет. Пик Персеид в этом году придется на 11-13 августа, что совпадает с Суперлунием, когда Луна светит на 30 процентов ярче, чем в обычное полнолуние. Суперлуна ожидается 10 августа (в ночь на 11 августа). Увеличение света благодаря Суперлуне поспособствует четкости просмотра метеорного потока", — сообщает Gismeteo

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    Ранее сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство НАСА с 1 августа начало собирать высказывания пользователей соцсетей, чтобы телепортировать лучшее из них на один из зондов миссии "Вояджер", которая в сентябре отпразднует 40 лет работы в космосе.

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