Украинцы в ночь на субботу увидят суперлуние и метеорный дождь

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В ночь на субботу на территории Украины можно будет наблюдать необычные астрономические явления — суперлуние и метеорный дождь Персеиды.

"Метеорные потоки Персеиды мелькают в небе ежегодно в августе, когда Земля проходит через осыпи разбитых комет. Пик Персеид в этом году придется на 11-13 августа, что совпадает с Суперлунием, когда Луна светит на 30 процентов ярче, чем в обычное полнолуние. Суперлуна ожидается 10 августа (в ночь на 11 августа). Увеличение света благодаря Суперлуне поспособствует четкости просмотра метеорного потока", — сообщает Gismeteo.

Но увидеть два эти астрономические явления можно будет при благоприятных погодных условиях, ведь облака могут скрыть от и луну и метеорный дождь.

Ранее сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство НАСА с 1 августа начало собирать высказывания пользователей соцсетей, чтобы телепортировать лучшее из них на один из зондов миссии "Вояджер", которая в сентябре отпразднует 40 лет работы в космосе.