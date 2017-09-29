Во Львове 12-летнюю маму с ребенком выписали из роддома

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КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Во Львове 12-летнюю девушку из Борислава Татьяну Лучишин, которая 17 сентября родила здорового ребенка, выписали из родильного отделения, сообщает zaxid.net. Молодая мама рассказала, что ребенок родился весом 2,5 кг с помощью кесарева сечения.

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Девочка здорова, без отклонений в развитии. Назовут ее Дианой и дадут фамилию матери.

Юную роженицу из роддома встречала вся семья — 31-летняя мама, братья и сестры. Татьяна является второй из шести детей в семье. Отец ребенка в родильное не приехал. О нем Таня не хочет говорить.

Молодая мама, которая учится в шестом классе, не будет посещать школу, она продолжит обучение на дому.

Ранее сообщалось, что в одном из родильных домой Львова 12-летняя девочка родила сына весом 2,500 кг. Официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством.