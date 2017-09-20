наверх
20.09.201718:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Обязательный техосмотр авто будет вводиться в Украине поэтапно

    (обновлено: )21001
    Как отмечается, автомобили с неисправными техническими системами влияют на безопасность дорожного движения и могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с травмированными или погибшими.
    Автомобили
    RIA News Александр Кожохин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Обязательный технический осмотр дорожных транспортных средств в Украине будет вводиться поэтапно. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с полномочным министром посольства Литовской Республики в Украине господином Гвидасом Керушаускасом, сообщает пресс-центр Мининфраструктуры.

    Машины в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    По закону. Техосмотр авто вернут с 2018 года - эксперт

    Отмечается, что во встрече также приняли участие представители Министерства инфраструктуры, главного сервисного центра Министерства внутренних дел и ГП "Госавтотрансниипроект".

    Юрий Лавренюк отметил, что автомобили с неисправными техническими системами влияют на безопасность дорожного движения и могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с травмированными или погибшими.

    "Это влияние может быть уменьшено, если будут введены адекватные меры по усовершенствованию системы технического осмотра. Необходимой составляющей является более четкий, прозрачный и упрощенный ряд правил для применения в автотранспортной отрасли промышленности и контрольно-исполнительными органами", – подчеркнул он.

    Сейчас обязательный технический осмотр должны проходить транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки.

    Со следующего года, согласно положениям Женевского Соглашения 1958 года, Директив ЕС и требованиям Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, все автомобили, которые путешествуют из Украины в страны-членов ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства. Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.

    Ранее сообщалось, что МВД готовит законопроект по сокращению срока действия водительских прав.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Штурм мэрии в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия