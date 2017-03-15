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    Общество

    Кабмин ввел фото- и видеофиксацию техосмотра автомобилей

    (обновлено: )8
    В постановлении Кабмина говорится, что "правительство усовершенствовало механизм процесса проведения проверки технического состояния транспортных средств субъектами осуществления обязательного технического контроля транспортных средств".
    Автомобили на набережной Днепра в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украина ввел фото- и видеофиксацию во время прохождения техосмотра транспортных средств. Об этом говорится в постановлении правительства №141 от 10 марта.

    Машины в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    По закону. Техосмотр авто вернут с 2018 года - эксперт

    В соответствии с постановлением, "правительство усовершенствовало механизм процесса проведения проверки технического состояния транспортных средств субъектами осуществления обязательного технического контроля транспортных средств".

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    Так, в ходе проверки автомобиля исполнитель должен осуществлять фото- и видеофиксацию процесса техконтроля и предупреждать об этом заказчика.

    Фото- и видеоматериалы должны храниться в течение трех лет, что сделает невозможным выдачу протоколов проверки без ее осуществления.

    РИА Новости Украина
    Водительские права нового образца. Инфографика

    Данное постановление вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

    Ранее сообщалось, что МВД готовит законопроект по сокращению срока действия водительских прав. 

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