Кабмин ввел фото- и видеофиксацию техосмотра автомобилей

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украина ввел фото- и видеофиксацию во время прохождения техосмотра транспортных средств. Об этом говорится в постановлении правительства №141 от 10 марта.

В соответствии с постановлением, "правительство усовершенствовало механизм процесса проведения проверки технического состояния транспортных средств субъектами осуществления обязательного технического контроля транспортных средств".

Читайте также — Автопошлины: украинцев хотят держать на коротком поводке — эксперт

Так, в ходе проверки автомобиля исполнитель должен осуществлять фото- и видеофиксацию процесса техконтроля и предупреждать об этом заказчика.

Фото- и видеоматериалы должны храниться в течение трех лет, что сделает невозможным выдачу протоколов проверки без ее осуществления.

РИА Новости Украина Водительские права нового образца. Инфографика

Данное постановление вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что МВД готовит законопроект по сокращению срока действия водительских прав.