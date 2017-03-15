Кабмин ввел фото- и видеофиксацию техосмотра автомобилей

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украина ввел фото- и видеофиксацию во время прохождения техосмотра транспортных средств. Об этом говорится в постановлении правительства №141 от 10 марта.
В соответствии с постановлением, "правительство усовершенствовало механизм процесса проведения проверки технического состояния транспортных средств субъектами осуществления обязательного технического контроля транспортных средств".
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Так, в ходе проверки автомобиля исполнитель должен осуществлять фото- и видеофиксацию процесса техконтроля и предупреждать об этом заказчика.
Фото- и видеоматериалы должны храниться в течение трех лет, что сделает невозможным выдачу протоколов проверки без ее осуществления.
Данное постановление вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования.
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