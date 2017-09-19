Михайлово чудо. Что нельзя делать в этот день

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 19 сентября, православные христиане вспоминают чудо Архистратига Михаила, которое произошло в Хонех (Колосах) в IV веке.

В народе этот праздник принято называть Михайлово чудо.

Согласно легенде, христианину Архипу приснилось, что его немая дочь обретет зрение, если выпьет воды из источника, протекающего неподалеку. Когда произошло исцеление, мужчина решил построить в том месте храм. К святому источнику стали приходить люди со всей округи. Вскоре язычники задумали уничтожить храм.

Тогда Архип стал молится Архангелу Михаилу, чтобы тот спас церковь от неверующих. Так и произошло.

В день Михайлова чуда категорически запрещается работать. Считается, что нарушивших запрет ждут большие неприятности. Также нельзя ссориться и ругаться и выбрасывать остатки еды.

Верующие считают, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание.

В этот день наши предки обращали внимание на погоду. Если день теплый, значит и осень будет долгой. А если начинались первые морозы, говорили, что "Михаил заморозком прихватил".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что официальный Киев ждет от Константинопольского патриархата признания автокефалии Украинской церкви.