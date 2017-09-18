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    Общество

    Дело 2 мая: суд под Одессой оцепила Нацгвардия

    (обновлено: )22407
    Сотрудники Нацгвардии оцепили здание суда перед заседанием, неподалеку дежурит пожарная машина и скорая, также присутствуют представители СМИ и активисты.
    Суд Черноморска под Одессой оцеплен Нацгвардией
    Думская.net

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В суде города Черноморск Одесской области в понедельник зачитывают приговор обвиняемым в беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает "Думская.net".

    Сообщается, что сотрудники Нацгвардии оцепили здание суда перед заседанием, неподалеку дежурит пожарная машина и скорая, также присутствуют представители СМИ и активисты.

    Думская.net
    Суд Черноморска под Одессой оцеплен Нацгвардией

    Мера пресечения у пяти задержанных заканчивается 29 сентября.

    Как сообщалось ранее, обвинение требовало для участников массовых беспорядков 2 мая 2014 года в центре Одессы от 8 до 15 лет лишения свободы.

    Всего на скамье подсудимых находятся 20 человек. Двое из фигурантов дела сбежали: один в Крым, другой в Россию, где попросил политического убежища.

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    Напомним, 2 мая 2014 года в результате столкновений и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле Одессы погибли 48 человек, 125 — получили телесные повреждения и госпитализированы. Среди пострадавших — 21 правоохранитель.

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