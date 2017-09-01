Пять обвиняемых по делу о трагедии 2 мая в Одессе объявили голодовку

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Пять обвиняемых по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе объявили сухую голодовку, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Валентин Рыбин.

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"Пятеро людей с сегодняшнего дня объявили сухую голодовку в связи с тем, что прокуратура саботирует поведение судебных дебатов. Вчера прокуратура сорвала заседание, потому что одна прокурор просто сбежала с заседания, сказав, что ей нездоровится", — заявил Рыбин.

Он отметил, что суд обратился к генпрокурору Украины с требованием обеспечить явку прокуроров на заседание в пятницу, однако прокуроры так и не явились.

В конце августа Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантам дела о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.