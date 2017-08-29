наверх
29.08.201721:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Трагедия 2 мая в Одессе: суд продлил арест пяти фигурантам

    Тема:

    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (48)

    (обновлено: )40
    Данная мера пресечения касается граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова, а также троих украинцев — Сергея Долженкова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка.
    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантам дела о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014. Архивное фото
    Таймер
    Оказывается, экспертизы тел некоторых погибших 2 мая... не было

    "В городе Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области сегодня суд продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года… По ходатайству стороны обвинения содержание под стражей продлено на 30 суток – до 29 сентября", — говорится в сообщении.

    По данным агентства, данная мера пресечения касается граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова, а также троих украинцев — Сергея Долженкова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка.

    Прокуратура Одесской области во вторник заявила, что настаивает на отводе судей Ильичевского суда, рассматривающих дело о трагедии 2 мая, в связи с грубыми нарушениями процессуальных норм. Как отмечается в сообщении на сайте прокуратуры, судьи нарушили принцип состязательности сторон, свободы в представлении суду своих доказательств и в аргументировании перед судом их убедительности.

    В прокуратуре считают, что это свидетельствует о предвзятости суда. Однако в иске об отводе судей было отказано.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе