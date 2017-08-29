Трагедия 2 мая в Одессе: суд продлил арест пяти фигурантам

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантам дела о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"В городе Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области сегодня суд продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года… По ходатайству стороны обвинения содержание под стражей продлено на 30 суток – до 29 сентября", — говорится в сообщении.

По данным агентства, данная мера пресечения касается граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова, а также троих украинцев — Сергея Долженкова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка.

Прокуратура Одесской области во вторник заявила, что настаивает на отводе судей Ильичевского суда, рассматривающих дело о трагедии 2 мая, в связи с грубыми нарушениями процессуальных норм. Как отмечается в сообщении на сайте прокуратуры, судьи нарушили принцип состязательности сторон, свободы в представлении суду своих доказательств и в аргументировании перед судом их убедительности.

В прокуратуре считают, что это свидетельствует о предвзятости суда. Однако в иске об отводе судей было отказано.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.